Roma, occupata l'aula consiliare del municipio X: protesta per il caos sulla Roma-Lido

Il disastro sulla Roma-Lido di mercoledì, l'ennesimo, ha scatenato la protesta al municipio X. I consiglieri hanno occupato l'aula consiliare e hanno scritto una lettera al prefetto di Roma: «Ormai quello della linea non è più solo un problema di trasporto, ma un dramma sociale e di ordine pubblico», si legge nel documento, firmato da Andrea Bozzi (Lista Calenda), Alessandro Ieva (m5s), Monica Picca (Lega), Giuseppe Conforzi (FdI) ed Alessandro Aguzzetti (Gruppo misto).

Studentessa violentata a Roma, il ragazzo denunciato: «Non sono stato io, ma il mio gemello». Arrestato

Killer di Prati, identificate tutte le vittime. L'avvocato di De Pau: «Degli omicidi non ricorda nulla»

Cosa è successo

Mercoledì mattina per un “guasto tecnico” il servizio è stata interrotto tra Vitinia e Lido Centro. Un incubo che si rinnova, troppo spesso, tra persone che arrivano tardi a lavoro e studenti costretti a tornarsene a casa. E così mercoledì gli animi si sono scaldati, i passeggeri scesi a Vitinia hanno letteralmente invaso la via Ostiense in cerca di bus sostitutivi ma anche per far vedere che la situazione è insostenibile.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 24 Novembre 2022, 16:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA