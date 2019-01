Da Sorbillo all'Apple Store passando per Starbucks: ecco come cambia il Centro

Lunedì 28 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 09:06 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Aperture in grande stile, attese da anni o novità dell'ultimo momento: la capitale si prepara ad una primavera che sa di ripartenza. Soprattutto nel commercio. Se ne parla da anni ma ora sembra sia arrivato davvero il momento: in via del corso infatti è pronto ad aprire i battenti lo Store di Apple, il cui destino è legato alla bellezza ed alla ristrutturazione di Palazzo Marignoli, soggetto quindi ad un attento lavoro di conservazione.Ma l'azienda di Cupertino questa volta fa sul serio visto che ha lanciato la selezione per 200 posti di lavoro destinati al nuovo maxi store di via del Corso. Attesissimo anche il caffè di Starbucks che, dopo anni di indiscrezioni e smentite, questa volta sembra voler davvero approdare nella capitale puntando a conquistare i turisti dell'area vaticana: il primo locale dovrebbe aprire tra via della Conciliazione e Borgo Pio, per poi dare seguito a nuove aperture nella stazione Termini e a piazza di Spagna.Al fianco del gusto di un caffè internazionale, arriverà anche la vera pizza napoletana targata Gino Sorbillo, il noto pizzaiolo napoletano apre infatti le porte della sua pizzeria in piazza Augusto Imperatore. Un'inaugurazione attesissima, visto che Sorbillo è già presente a Milano e Roma lo aspetta da mesi. Sempre nell'area del centro sta preparando l'inaugurazione anche Hausmann per il negozio monomarca dedicato agli orologi di lusso firmati Patek Philippe.Ma il commercio di Roma non gravita solo nell'area del Tridente: a ridosso del grande raccordo anulare sono in arrivo due nuovi centri commerciali: il GRAnRoma, sulla via Prenestina, che aprirà a novembre presentando marchi come Maisons du Monde, la linea di arredamento francese già presente a Fiumicino, e Maximo, un centro commerciale sulla via Laurentina che offrirà anche spazi all'aria aperta e intrattenimento per le famiglie. Ma per queste due maxi strutture occorrerà aspettare l'autunno mentre a giorni si prepara ad aprire i battenti la Chiancheria, su via Ostiense: una hamburgeria con piatti anche take-away come carne, formaggi e pane che promette qualità di alto livello.riproduzione riservata ®