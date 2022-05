Roma, note solidali tra Ucraina e Malawi: lunedì sera al Teatro Parioli

Musica insieme perché le note non tacciano. È il titolo del concerto in programma lunedì 16 maggio, ore 20.30, al teatro Parioli di Roma. Sul palco le voci di soprano e di mezzosoprano di Mariangela Di Giamberardino e Alessandra Canettieri. Al pianoforte il maestro Ademaro Dipaola. Lo spettacolo sarà aperto dal violino di Andrii Dibrova, giovane musicista ucraino - arrivato da Leopoli a Roma a febbraio - con la speranza di poter dare seguito al suo sogno e alla sua vita.

Con una cavalcata di quattordici pezzi, tra opere e arie, lo spettacolo racconta e illumina l'amicizia in tutte le sue declinazioni. Un faro sarà anche puntato su quanto sta accadendo in Ucraina. A ricordarlo ci penserà il violino di Dibrova, con le sue note in fuga dalle bombe, alla ricerca di un sogno in Italia: finire gli studi in conservatorio. Il concerto è organizzato dalla onlus Africa Sottosopra, un’associazione che si occupa di progetti di sviluppo in Malawi, affinché la popolazione di questo Paese, tra i più poveri al mondo, possa avere la possibilità di un futuro lì. In questo momento Africa Sottosopra sta portando avanti il progetto Women Goal per migliorare le condizioni delle donne in termini di diritti pari opportunità, accesso al lavoro, integrazione sociale e sostegno. Appuntamento alle 20.30. Ingresso a offerta libera.

