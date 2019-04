Diluvio su Roma Nord, strade allagate e imbiancate dalla grandine GUARDA IL VIDEO

Ultimo aggiornamento: 19:49

Una vero e proprionella giornata di oggi, lunedì 29 aprile. Una grandinata che ha abbassato di colpo le temperature e che ha trasformato le strade del quartiere Camilluccia e Cassia quasi in strade di montagna. Tanto intensa è stata la grandinata che dal video che potete vedere qui di seguito l'imrpessione è che le strade siano ricoperte di neve. La grande quantità di acqua caduta ha creato non pochi disagi al traffico del quadrante nord della città, con cittadini costretti in qualche caso ad accostare e fermare le macchine perché impossibilitati a proseguire.