Roma, manifestazione "Non una di meno" a Piazza del Popolo: assembramenti e persone senza mascherine

Sabato 28 novembre a Roma, a Piazza del Popolo, si è svolta la manifestazione "Non una di meno" manifestazione contro la "violenza maschile sulle donne". Nella settimana della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, per tutta la settimana, in tutta Italia, si erano tenuti diversi flash mob in alcune piazze italiane, e alcuni "virtuali".

Purtroppo, la manifestazione di sabato pomeriggio, è stata anche l'occassione per "trasgredire" alle regole imposte dalla seconda ondata di Pandemia del Covid. Ad un certo punto, forse come è inevitabile che sia quando si svolge una manifestazione, si sono creati vari assembramenti e alcune persone hanno abbassato o tolto la mascherina, come testimoniano queste foto.

Ultimo aggiornamento: Domenica 29 Novembre 2020, 14:33

