Densa colonna di fumo nero: cosa sta succedendo

Venerdì 14 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:11 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Incendio nel primo pomeriggio in via Tiberina al centro Nissan di Capena. Un denso fumo nero si è alzato dallo stabilimento alle porte di Roma: a bruciare materiale plastico, ricambi per auto e sacchi di asfalto. L'incendio è scoppiato attorno alle 13.30, sul posto sono intervenute quattro squadre dei Vigili del Fuoco, i Carabinieri di Fiano Romano e Monterotondo, i volontari delle squadre della Protezione Civile.Al momento non si registrano feriti o intossicati. "Si consiglia per precauzione di chiudere le finestre soprattutto per chi abita nelle vicinanze", si legge in un post del Comune di Capena. Nessun danno riportato negli uffici Nissan: l'incendio ha riguardato il solo capannone.