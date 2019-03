L’arrestato, che ha agito senza alcun motivo preciso, è stato portato e trattenuto in caserma in attesa del rito direttissimo.

Ha lanciato, senza motivo e senza senso, un, mandando il vetro in frantumi: è accaduto ieri mattina a Roma, in via Altiero Spinelli all'uscita della stazione Tiburtina. Protagonista dell'episodio ungià conosciuto per precedenti e con regolare permesso di soggiorno.Il 26enne ha scagliato la pietra contro il vetro dell'auto,: quest'ultima, che stava parcheggiando, è stata poi avvicinata dal nigeriano che ha tentato di aggredirla. Sul posto sono intervenuti subito i carabinieri della Stazione Nomentana, allertati dal 112, che lo hanno arrestato mentre era in escandescenze, con le accuse di danneggiamento aggravato e tentate lesioni aggravate.