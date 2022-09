Scuola, l'assessora Pratelli: «Nei nidi di Roma oltre mille bimbi in più, e tempo pieno in altri 59 istituti»

di Lorena Loiacono

Claudia Pratelli, assessora alla scuola di Roma Capitale, oggi si torna in classe in molte scuole di Roma. Come?

«Torniamo con molti bambini in più nei nidi: 1114 in più rispetto allo scorso anno e il 10% in più sul 2019. Per un totale di 17373 iscritti.



Come mai?

«Due terzi degli iscritti non paga: il servizio è gratuito per le famiglie con un Isee sotto i 5mila euro, mentre per quelle sotto i 25mila euro c'è il bonus nidi statale».



Cosa cambia nell'organizzazione?

«L'orario prolungato, fino alle 17 o alle 18, viene esteso ad altri 59 nidi. Per un totale di 98 in tutta Roma. E il trasporto scolastico sarà attivo fin da subito anche nelle scuole che anticipano l'inizio delle lezioni, previsto per il 15».



Le iscrizioni nei nidi vanno avanti?

«Abbiamo attivato i bandi fuori termine che andranno avanti fino a gennaio, quindi utilizzeremo tutti i posti rimasti liberi».



Il servizio mensa torna a pieno regime?





Le famiglie in passato si sono lamentate del cibo.

«Il nuovo appalto è stato affidato all'inizio del 2022 e abbiamo attivato due tavoli permanenti di confronto con le commissioni mensa ma anche con sindacati e aziende. Monitoriamo la situazione».



I presidi invece si lamentano dei ritardi nello sfalcio dell'erba.

«Stiamo lavorando e potremmo finire al massimo dopo una settimana dall'inizio della scuola».



Cosa cambia per gli alunni più grandi?

«È in corso un bando da 1 milione di euro per tenere aperte il pomeriggio fino a 60 scuole. Poi ci sono i buoni libri per medie e superiori».



Sono aumentati?

«L'importo è triplicato: le famiglie con Isee inferiore a 15463 euro avranno 195 euro per uno studente delle medie e del biennio e 177 euro al triennio».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 12 Settembre 2022, 10:15

