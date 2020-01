di Nico Riva

Lunedì 6 Gennaio 2020, 12:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono passati trentacinque anni, ma il ricordo della storicadel 6 gennaio 1985 è ancora vivo nella memoria dei romani. Lasi rivestì di uno splendido manto bianco, rivelando una bellezza rara e mozzafiato. Ma oltre allo splendore della capitale innevata, non mancarono anche i disagi causati da un inaspettato evento meteorologico.Nel giorno dell'Epifania di trentacinque anni fa, i turisti e i cittadini romani si svegliarono con una grande. Roma si presentò tutta imbiancata, sia nel centro che in periferia. I fiocchi di neve caddero abbondanti e ricoprirono ledella capitale. Il Colosseo, il Cupolone di San Pietro, le fontane di piazza Navona e la scalinata di Trinità dei Monti. Ma allo stupore si aggiunsero presto anche i. I 15 centimetri di neve portati dalla Befana provocarono infatti la chiusura degli aeroporti di Fiumicino e Ciampino, la chiusura delle scuole e il blocco della circolazione ferroviaria. Solo il 10% dei treni continuò a transitare.I problemi alla circolazione non impedirono però a chi stava in città di godere di un evento tanto raro e quasi. In tanti oggi ricorderanno, anche con l'aiuto di fotografie e video, la storica nevicata dell'85. Roma innevata, d'altronde, non è un fenomeno che si vede tutti i giorni.