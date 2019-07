Neonata morta dissanguata: la mamma indagata per infanticidio. «Non sapevo di essere incinta»

Una bambina appena nata fu trovata morta dissanguata in una vasca da bagno in un B&B vicino alla Stazione Termini: una scena choc avvenuta a Roma, risalente allo scorso 3 maggio. Oggi è emerso che la Procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati una ragazza di 29 anni coreana, con l'accusa di

infanticidio in condizione di abbandono materiale e morale

La ragazza è la madre della neonata morta: la bimba fu trovata morta dissanguata in una vasca da bagno con accanto, appunto, la mamma. La 29enne, già sentita dal pm, ha riferito di essere venuta in Italia in vacanzae ha detto di aver. L'indagine a piazzale Clodio è a questo punto in dirittura d'arrivo e i magistrati stanno per chiedere il processo per la giovane. Ad occuparsi del caso sono i poliziotti della Squadra Mobile e quelli del commissariato Viminale, sotto il coordinamento della Procura.