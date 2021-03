Roma, nella chiesa Santa Maria Liberatrice a Testaccio arriva il "presepe" pasquale

La Rappresentazione della Passione e Resurrezione del Signore, realizzata sulla falsa riga di un presepe della Natività. È la particolare iniziativa di alcuni membri della Confraternita di Santa Maria Liberatrice al Testaccio per avvicinare i fedeli alle festività pasquali nonostante la zona rossa e l’emergenza covid. Il risultato è qualcosa di molto bello e suggestivo che merita di essere vista da vicino. E il tam tam sta già facendo il giro della città. In molti, infatti, già da ieri - per la Domenica delle Palme - hanno voluto visitare e fare le foto al diorama pasquale.

Ultimo aggiornamento: Domenica 28 Marzo 2021, 19:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA