Roma, nell'ex ospedale Forlanini un set per Batman

Mercoledì 30 Ottobre 2019, 13:58

Arkham è l'ospedale psichiatrico di Gotham, dove sono rinchiusi tutti gli "psyco" criminali nemici di Batman, da Joker a Two Face, da lo Spaventapasseri a Pinguino, da Harley Queen a Bane. Il 31 Ottobre gli spazi dell'Ex Forlanini si trasformeranno in un Set Cinematografico tra il "Cavaliere Oscuro" e "Joker" dove i partecipanti potranno partecipare ad un vero e proprio incubo collettivo a tinte gotiche. A facilitare la trasposizione Cinematografica l'ambientazione naturale: Arkham è un Ospedale psichiatrico immaginario di 250.000 metri quadri creato dalla mente di Bob Kane e Bill Finger. L'ospedale è immaginario è stato costruito nel 1922. Il Forlanini è degli stessi anni ed ha una capienza simile (300.000 metri quadri). Le sale saranno arredate con lo stesso stile del celebre fumetto Statunitense e ci saranno delle vere e proprie camere imbottite per poter fotografare ed immortalare la vostra notte di Halloween. Poi musica, divertimento, happening.