Roma, nel centro storico arriva Geloso, e il gelato diventa gourmet

Geloso Gelato, la start-up di gelato naturale su stecco acquisita lo scorso giugno da Francesco Trapani, ex CEO di Bulgari e della divisione orologi e gioielli di LVMH e attuale azionista rilevante di Tiffany, ha inaugurato oggi il suo primo flagship-store nel centro storico di Roma, in via della Croce 61. Un gelato cremoso su stecco: è questa la caratteristica distintiva di Geloso, che riesce a mantenere consistenza e cremosità senza l’ausilio di conservanti, addensanti, semi-lavorati e coloranti, utilizzando esclusivamente materie prime selezionate e di elevata qualità.Una formula resa possibile dalla sapienza artigianale di Manuele Presenti – 3 coni Gambero Rosso, Master Chef del Gelato Naturale e fondatore della “Gelato Naturale Academy” – che è riuscito nell’intento di dare vita a un prodotto completamente naturale, in grado di mantenere una cremosità e una densità inaspettate per un gelato su stecco. Geometrie tridimensionali, che evocano lo stecco sul quale Geloso viene consumato, la cura nella scelta degli arredi e l’impiego dominante del colore rosa, che richiama la dolcezza del gelato, sono i tratti distintivi di una boutique minimal ed esclusiva, differente dalla tradizionale gelateria, in linea con l’unicità del prodotto venduto al suo interno. L’intero progetto è stato affidato all’architetto Ambra Salloum Nucera che, in collaborazione con i colleghi Antonella Busiri Vici e Pierpaolo Todisco, ha realizzato una location particolarmente riconoscibile pensata per combinare l’estetica all’esperienza gourmet.All’interno del nuovo flagship store sarà possibile provare oltre 20 gusti differenti, con un’offerta che sarà periodicamente aggiornata nel rispetto dell’utilizzo di materie prime di stagione, prerogativa per la realizzazione del prodotto. Geloso è stata fondata da tre giovani soci, Jacopo Mattei, Lesya Vorona e Fabrizio Pirro che, insieme allo Chef Manuele Presenti e ad Allegra Antinori, esponente di rilievo dell’omonima azienda vinicola, detengono il 49% della società. Il restante 51% è stato acquisito da Francesco Trapani, lo scorso giugno. “Il primo flagship di Geloso rappresenta una finestra privilegiata nella più importante e turistica città d’Italia. Uno spazio accattivante che ci consentirà di comunicare non solo la nostra ampia offerta ma anche i valori e le caratteristiche di una proposta unica sul mercato”, hanno dichiarato i fondatori della società.