Roma, spuntano i negozi "Free virus shop": così i commercianti combattono la guerra economica del Coronavirus

Ultimo aggiornamento: Domenica 8 Marzo 2020, 17:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Decine di negozi chiusi. Alberghi in default. Emergenza sanitaria e commercio ko. Nel centro storico di Roma, nonostante il Coronavirus, c’è chi crede nel Made in Italy ma davanti a marciapiedi e piazze deserti solo il coraggio e la forza tiene alto l’orgoglio di un commerciante che in questo periodo non ricevere nessuna tutela e deve far fronte a dei numeri devastanti. Ecco allora che in piazza Venezia sono spuntati dei manifesti al coraggio: free virus shop. Negozi decontagiati che vanno avanti di fronte a tutte le emergenze. Così non muore solo l’economia ma la volontà di costrurie qualcosa di buono in ItaliaLe piccole imprese che già con estremo coraggio scelgono di sostenere e promuovere il Made in Italy oggi non vengono neanche chiamate in causa dai sostegni economici nazionali, nonostante i costi e le tassazione che subiscono ormai da anni. Tali sogni, tali volontà vanno premiate e sostenute, non seppellite per sempre per colpa di questo Virus.