Bombe carta, lancio di oggetti contro la polizia e cariche del reparto mobile. Momenti di tensione davanti a Palazzo Madama tra forze dell'ordine e noleggiatori. La polizia ha allontanato i manifestanti ncc che erano davanti all'ingresso del Senato per portarli via da Corso Rinascimento, chiusa al traffico da ore. Ora un piccolo gruppetto di noleggiatori è vicino a piazza Navona.

Alcuni si erano sdraiati per terra, tra di loro quelli che da una settimana sono in sciopero della fame, che non sono stati allontanati al momento. «Mi hanno schedato e allontanato - ha detto Giulio Aloisi (Anitrav) - Rispetto il lavoro della Questura, loro fanno il loro lavoro ma noi facciamo il nostro. Domani replichiamo sempre sotto Palazzo Madama, e se non ci daranno l'autorizzazione andremo avanti anche senza».



Quando gli agenti hanno tentato di allontanare alcuni autisti è scoppiata la rivolta e la conseguente carica della polizia.