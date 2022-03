Roma, è nata Maria Luisa: 3 kg di speranza per la mamma ucraina in fuga dalla guerra

È nata all'ospedale San Giovanni di Roma Maria Luisa una bambina la cui mamma è scappata dalla guerra in Ucraina. La piccola che alla nascita pesava poco più di 3 chili era nella pancia della giovane mamma durante la fuga dall'orrore verso la Capitale. Il lieto evento è stato salutato via social dal governatore del Lazio Nicola Zingaretti che scrive «Benvenuta Maria Luisa, la terza bambina nata nel Lazio da mamma ucraina. Un abbraccio da parte di tutta la nostra comunità e grazie agli operatori sanitari del San Giovanni dove c'è stato il parto».

Tweet di vicinanza anche dall'assessore alla Sanità Alessio D'Amato: «Benvenuta alla piccola Maria Luisa, splendida bambina nata oggi all'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata. La sua giovane mamma è stata costretta a scappare dall'Ucraina a causa della guerra. A lei, un caloroso abbraccio di speranza da parte di tutto il servizio sanitario regionale», conclude D'Amato. E naturalmente arrivano gli auguri anche dell'ospedale che l'ha aiutata a venire al mondo. «E' nata Maria Luisa: 3010 grammi di speranza per una giovane mamma ucraina in fuga dalla guerra e presa in carico dal nostro Servizio Stranieri. Gli auguri di una felice vita da parte di tutta la comunità ospedaliera» scrive in un post l'azienda ospedaliera San Giovanni Addolorata.

