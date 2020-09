Il "nasone" più bello di Roma è al Prenestino: restaurato dal consigliere Piattoni con cittadini e commercianti

È mai possibile che il comune di Roma e la sua mitica Sindaca non riescano a mettere in campo 50 operai tra gli oltre 53.000 dipendenti comunali e delle municipalizzate per portare un po’ di decoro in città? Ripulire una fontanella, aggiustare una panchina, manutenere i giochi per bambini potrebbero portare un po’ di speranza in una città ormai rassegnata

Ultimo aggiornamento: Domenica 13 Settembre 2020, 12:23

Il '' più bello disi trova aled è tutto merito dell'iniziativa dei singoli cittadini. Il, infatti, non c'entra niente: questa fontanella tipica della Capitale è stata rimessa completamente a nuovo grazie all'intervento di Fabio Piattoni, consigliere della Lista Marchini nel V Municipio, dei cittadini e dei commercianti della zona.Il 'nasone' in questione si trova in: le perdite sono state riparate, la base è stata rimessa completamente a nuovo e la fontanella ridipinta. Rispetto alle condizioni delle altre migliaia di 'nasoni' presenti a Roma, l'effetto visivo è decisamente suggestivo.», ha commentato, capogruppo della Lista Marchini in Campidoglio.