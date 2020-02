Roma, nasce GiustiziAnimale: la tutela non solo per cani e gatti

GiustiziAnimale. Questo è il nome dello Studio Legale nato dal sodalizio professionale tra gli Avv.ti Giada Bernardi del Foro di Roma – già fondatrice e Presidente dell’Associazione “Zampe che danno una Mano” - ed Avv. Rosaria Loprete del Foro di Catanzaro ed il Dott. Gregorio Ercoli, Consulente Investigativo in Diritti degli Animali

I tre professionisti - che negli anni sono diventati un punto di riferimento per il volontariato animalista nazionale e per tutti gli amanti degli animali per la tutela e l’assistenza legale giudiziale e stragiudiziale su tutto il territorio - hanno dato vita a “ GiustiziAnimale”, uno Studio Legale completamente dedicato alla tutela in ogni sede degli animali e dei loro diritti, che si avvale della collaborazione di Investigatori, Guardie Zoofile e di Medici Veterinari ed a cui Associazioni di Volontariato, volontari e privati di tutta Italia potranno far riferimento nei casi di violenze, maltrattamenti, responsabilità veterinaria e per ogni altro tipo di illecito, civile e penale, perpetrato in danno degli animali.

“ Da anni ci battiamo per tutelare gli animali ed i loro diritti. Troppo spesso atti di violenza e crudeltà nei confronti dei più indifesi sono rimasti impuniti e coperti da omertà e silenzio ed è ora di rompere questo muro.” dicono gli Avv.ti Giada Bernardi e Rosaria Aurora Loprete ed il Dott. Gregorio Ercoli “ Siamo fermamente convinti come l’unico modo per cambiare sia quello di denunciare e portare nei Tribunali quanto in passato è rimasto nell’ombra. E, ancora, come il lavoro di squadra sia l’arma vincente. Parlare per cambiare”.

“GiustiziAnimale” ha le sue sedi principali a Roma e a Catanzaro. Ultimo aggiornamento: Domenica 16 Febbraio 2020, 16:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA