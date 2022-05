Roma, nasce il "Centro Internazionale Sport e Diritti Umani Daniele Nardi ". Sabato 18 giugno l'inaugurazione

Sabato 18 giugno alle ore 16 a Villa Brasini in Roma, sarà inaugurato il "Centro Internazionale Sport e Diritti Umani Daniele Nardi ": un progetto dedicato alla ricerca per la prevenzione degli Infortuni muscolari indiretti nello sport.

Il progetto intende concretamente attuare il pensiero dell'alpinista morto sul NangaParbat, facendo seguito alle parole scritte al figlio in occasione della sua ultima impresa ".....fai in modo che la Pace non sia solo una parola ".

L'obiettivo del centro è quello di offrire gratuitamente una serie di attività come la ricerca e le terapie per la prevenzione degli Infortuni muscolari a tutti gli atleti delle varie Federazioni con una bassa capacità di reddito Isee. Il desiderio della famiglia Nardi è quello di permettere e garantire agli atleti di poter proseguire le attività atletiche e sportive, perché lo Sport attualmente è il più importante motore di inclusione sociale. Taglierà il nastro la moglie di Daniele con il piccolo Mattia Nardi.

