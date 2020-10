Roma Music Festival, partono le iscrizioni per l'edizione del 2021

E' ripartita la macchina organizzativa del Roma Music Festival, il contest a carattere nazionale dedicato a cantanti, band e cantautori che si proietta già verso il 2021. Il patron Andrea Montemurro, che nel 2006 ideò il festival (la finale della prima edizione si svolse al teatro Adriano di Roma) dà ufficialmente il via alla nuova edizione: “Siamo ripartiti, ora si può dire ufficialmente. Sul sito ufficiale www.romamusicfestival.com sono disponibili il regolamento e il modulo per l'iscrizione all'edizione del 2021.

E' il primo passo, dopo il quale partiranno le selezioni che ci porteranno fino alla finale, con una commissione giudicante che vedrà la partecipazione di nomi noti e addetti ai lavori del panorama musicale. A curare la direzione artistica del festival è il maestro Mario Zannini Quirini, nome noto nell'ambiente musicale per le sue produzioni e collaborazioni con artisti italiani e internazionali di prima grandezza". Chi può partecipare al festival? "Possono partecipare solisti,interpreti, cantautori e band provenienti da ogni parte d'Italia, con inediti o cover di ogni genere, dal pop al rap. Oltre al sito internet, invitiamo tutti a seguirci sulla pagina facebook ufficiale e sul profilo instagram del festival – dice Andrea Montemurro -. Chi vincerà potrà avere premi importanti ed avere opportunità concrete di lavoro. E sono allo studio sorprese e altre novità di cui parleremo a breve”.

Chiusa pochi giorni fa l'edizione 2020 che si è svolta a porte chiuse per l'emergenza-covid con la premiazione di tutti e 13 i finalisti, il festival, dopo le audizioni e le selezioni, vivrà l'atto finale in una grande piazza o in un teatro di Roma nel periodo di primavera/estate 2021, alla presenza di addetti ai lavori, artisti e giornalisti di settore.

Il modulo d'iscrizione è sul sito www.romamusicfestival.com

Ultimo aggiornamento: Lunedì 19 Ottobre 2020, 20:45

