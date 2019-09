Roma, Mura Aureliane: cadono delle pietre. Forse sgretolate dai temporali

Paura a piazza di Porta San Giovanni nel centro della Capitale: un blocco di pietra di circa 50 centimetri, si è staccato dalla sommità delle mura Aureliane, la monumentale cinta che delimitava i confini dell'Urbe nell'antica Roma. Subito sono scattate le verifiche da parte della Sovrintendenza e anche dei vigili del fuoco e per precauzione, con l'ausilio dei vigili urbani di Roma Capitale, la zona è stata transennata e interrotto il transito sia alle auto che ai pedoni sotto le tre arcate (due in uscita e una in ingresso a Roma), con pesanti ripercussioni sul traffico, sempre intenso in quel quadrante della città. Per la sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, "dai primi accertamenti, sembra che il cedimento sia dovuto ai gravi fenomeni atmosferici di questi ultimi giorni". Ultimo il nubifragio che ieri si è abbattuto sulla Capitale.. Mercoledì 4 Settembre 2019, 11:16

