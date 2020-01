Un uomo è morto in ospedale dopo essere stato investito da un autobus di linea ieri sera nel piazzale della stazione Tiburtina a Roma. Sul posto il gruppo Sapienza della Polizia Locale. L'uomo, che era stato portato in ospedale in gravissime condizioni, non è stato ancora identificato perché senza documenti. Il conducente del bus, un italiano di 57 anni, è stato sottoposto agli esami tossicologici di rito.



Giovedì 23 Gennaio 2020, 08:11

