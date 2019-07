Incidente sul lavoro in provincia di Roma. Un operaio di 63 anni è morto dopo essere stato sbalzato da un escavatore che stava manovrando. È accaduto ad Affile. A quanto ricostruito, il mezzo si è ribaltato e l'uomo si è schiantato al suolo. Trasportato in ospedale in gravi condizioni, è morto qualche ora dopo. Sul posto i carabinieri della stazione di Affile e gli ispettori della Asl. Martedì 23 Luglio 2019, 09:43

