Movida violenta a Trastevere: rissa tra bande di ragazzini a colpi di caschi e bottiglie

Una violenta rissa tra bande di giovanissimi a colpi di bottiglie e caschi è scoppiata nella notte a Trastevere e solo l'intervento dei Carabinieri ha scongiurato il peggio. I militari stavano svolgendo controlli nello storico quartiere quando in vicolo del Cinque, verso le 3, hanno trovato 15 ragazzi appartenenti a due diversi gruppi, che si stavano picchiando con caschi e bottiglie.





La centrale operativa del Comando Provinciale ha inviato in ausilio anche altre pattuglie di Carabinieri con i quali si è riuscito a placare gli animi e fermare parte dei responsabili, mentre gli altri, approfittando della folla sono riusciti a scappare, facendo perdere le proprie tracce tra i vicoli. In manette sono finiti 4 giovani, tra i 18 e i 21 anni, tutti romani, mentre un 17enne, anch'egli fermato per la rissa, è stato denunciato in stato di libertà. Gli arrestati sono stati condotti questa mattina presso le aule di piazzale Clodio per il rito direttissimo. Uno dei giovani ha riportato una ferita da taglio alla mano destra e trasportato all'ospedale Santo Spirito da cui è stato però dimesso poco dopo con 10 giorni di prognosi. Nel corso della notte, gli stessi carabinieri di Trastevere hanno anche controllato due esercizi commerciali ed elevato otto sanzioni amministrative per violazione dell'ordinanza anti alcol.

Sabato 20 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:53