Roma, movida senza regole in centro: residenti disperati. «Noi abbandonati, dopo il Covid il disastro»

Movida senza fine, ma soprattutto senza rispetto nel centro storico di Roma. Una situazione, in realtà simile a molti altri quartieri della capitale, dove i locali restano aperti fino a notte fonda ed i clienti, che siano romani o turisti, danno vita a schiamazzi, maleducazione, rifiuti lasciati in strada, senza alcun senso civico. Una condizione in progressivo peggioramento nelle zone della movida dopo il Covid, quando dopo lo stop forzato imposto dal lockdown, alcuni dei locali che hanno riaperto o chi ha aperto ex novo, hanno iniziato ad andare oltre le regole.

Senza regole

Musica fino a tarda notte, auto e scooter dovunque, gente che balla e canta in strada e per i residenti la vita è diventata un inferno: nonostante telefonate continue alla polizia di Roma Capitale, esposti, manifestazioni, proteste, dal Campidoglio nessun segnale, e per chi abita in via dei Coronari, nel quartiere Monti, a piazza Bologna o nei dintorni di Campo De' Fiori, San Lorenzo, ormai dormire è un lusso.

Residenti disperati

«Io vivo qui da 40 anni e la situazione è peggiorata moltissimo dal Covid in poi. Per un periodo abbiamo sopportato, ma parlando nel quartiere ci siamo resi conto che la deriva era veramente insostenibile, così ci siamo riuniti in un comitato di quartiere e abbiamo cercato di individuare alcune soluzioni e azioni che potevamo mettere in campo, perchéla situazione sta diventando insostenibile. Dobbiamo subire rumori notturni, occupazione di suolo pubblico, immondizia lasciata per le strade, persone insultate di notte quando disperate chiedono di smettere di fare rumore" racconta a Leggo, Lorenzo Petrucci del Comitato di Quartiere Ponte Parione.

Karaoka fino all'alba

«Alcuni locali, 3/4 in particolare sono stati segnalati alle forze dell'ordine, pensi che l'ultimo intervento dei vigili è stato alle 6 di mattina perché c'è stato il karaoke per tutta la notte.

Azione legale

