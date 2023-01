Ruba lo smartphone nella movida di Ostiense, ladro inseguito e placcato da due ragazzine

di Emilio Orlando

A soli sedici anni hanno rincorso il rapinatore che gli aveva rubato lo smartphone e, dopo averlo platealmente “placcato”, sono anche riuscite a farlo arrestare. L’uomo (un ghanese di 42 anni) è stato infatti preso da una pattuglia della Polizia Municipale di Roma Capitale che si trovava in servizio per controllare la cosiddetta “malamovida”. La rapina è avvenuta sabato sera in via del Commercio, nella zona dei locali notturni del quartiere Ostiense. Le due amiche avevano passato la serata in un pub quando sono state aggredite da uno dei due cittadini africani, che dopo averle prese a schiaffi, si è sono impossessato un telefono cellulare del valore di quasi 1500 euro e lo ha dato a un complice. Ma le adolescenti, una delle quali frequenta una palestra di arti marziali, hanno reagito e rincorso il fuggitivo con lo smartphone rubato fino a bloccarlo in attesa che gli agenti del vice comandante Mario De Sclavis lo ammanettassero. Oggi l’udienza di convalida per Direttissima.

Lunedì 16 Gennaio 2023, 07:00

