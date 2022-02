Roma, da stasera a San Valentino quattro serate di fuoco: nei debuttano gli steward anti alcol e risse

In campo i primi steward contro la mala movida. Inizia infatti un weekend di controlli più lungo del solito: da oggi fino a lunedì sera, per la festa di San Valentino, saranno sorvegliate speciali le zone di Trastevere, Testaccio e San Lorenzo. Pub e locali schiereranno infatti i primi steward: «Ci sono locali che hanno riservato uno o due persone dello staff alla sorveglianza – spiega il direttore di Assoturismo Roma e Lazio Confesercenti, Daniele Brocchi – e altri che invece hanno contattato le agenzie di sicurezza per i cosiddetti “buttafuori”. Sono riconoscibili per la divisa e controlleranno sia quel che accade all’interno del locale (per evitare che qualcuno beva troppo), sia quel che succede fuori (per evitare risse e schiamazzi). Contiamo anche sulla presenza di un maggior numero di Volanti delle forze dell’ordine: faranno da deterrente per i gruppi più facinorosi. Inoltre la riapertura delle discoteche, prevista per questo fine settimana, servirà a decongestionare l’affluenza sulle piazze».

Sarà importante, infatti, il concentramento delle forze dell’ordine su strada che interverrà in maniera mirata per evitare il ripetersi degli incidenti e degli accoltellamenti dello scorso fine settimana: l’obiettivo è scongiurare eventuali “secondi tempi” o ritorsioni tra bande.

Saranno quindi oltre 800 gli agenti in più, a monitorare le zone della movida, con il reparto mobile a San Lorenzo e gli agenti a piedi nelle vie di Trastevere.

Questo weekend rappresenta, quindi, il vero banco di prova per il piano sicurezza allo studio del Campidoglio: sabato scorso è partita l’ordinanza del sindaco Gualtieri, messa a punto con l’assessora alle attività produttive Monica Lucarelli, con la chiusura dei minimarket alle 22, per evitare la vendita abusiva di alcolici da asporto fuori orario. Non sono mancate chiusure e sanzioni da parte delle forze dell’ordine che hanno beccato non pochi trasgressori. La norma resta in vigore fino al 6 marzo nei municipi 1 e 2, nel fine settimana, e rappresenta un primo passo per evitare nuove restrizioni come la chiusura anticipata dei locali. Ma se da qui a lunedì la situazione non dovesse essere sotto controllo, l’ipotesi tornerebbe in campo: a valutarlo sarà, mercoledì prossimo, il nuovo tavolo in Prefettura con il Campidoglio.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 11 Febbraio 2022, 08:00

