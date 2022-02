Roma, primo weekend anti alcol: tanti i furbetti dei mini market, bottiglie in vendita a saracinesche abbassate

Niente alcol dopo le ore 22, serrande abbassate per i minimarket in conseguenza dell’ultima ordinanza del Campidoglio che vieta di restare in attività fino a notte inoltrata. Eppure c’è addirittura chi prova a vendere a porte chiuse, nonostante il gran numero di agenti delle forze dell’ordine su strada e, si spera già da venerdì prossimo, anche di steward privati per controllare i locali.



I trasgressori, nel primo weekend di controlli, non sono mancati: venerdì e sabato sera, infatti, decine di agenti della Polizia locale hanno monitorato i due Municipi inseriti nell’ordinanza, vale a dire e il primo e il secondo, infliggendo sanzioni e chiusure temporanee. Sono state circa 400 infatti le attività sotto controllo, e, tra queste, ben 18 sono state beccate con la serranda ancora alzata dopo l’orario previsto per la chiusura, le 22. Inevitabile la sanzione prevista con una sospensione dell’attività per 5 giorni, Per il prossimo weekend, quindi, potranno riaprire ma saranno considerati sorvegliati speciali perché un’ulteriore trasgressione comporterebbe una sospensione ben peggiore. Non solo. Gli agenti della Polizia locale di pattuglia a Trastevere hanno notato un movimento sospetto intorno ad un locale con la serranda abbassata. Sono intervenuti e così hanno potuto constatare che la vendita di alcolici andava avanti all’interno, pensando di non essere notati da fuori.

In tutto sono state controllate ben 1500 persone tra Trastevere e l’Esquilino, San Lorenzo a Piazza Bologna.

Controlli a tappeto, inoltre, per i minimarket non solo sulle chiusure e sulla vendita di alcolici ma anche sul green pass: i carabinieri sono intervenuti in via Forte Boccea, dove il titolare di un negozio, bengalese di 41 anni, già recidivo è stato sorpreso di nuovo senza green pass. I Carabinieri terranno chiusa l’attività per cinque giorni.

In tutta Roma 46 le persone sanzionate, chiusi due locali dagli uomini dell’Arma. Tra questi anche un bar dove, durante i controlli sul piazzale dello scalo ferroviario di Tiburtina e in prossimità delle fermate metropolitane di Tiburtina e Piazza Bologna, non veniva controllato il Green pass a chi entrava.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 7 Febbraio 2022, 08:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA