Roma, Mourinho gira in Vespa a Trigoria dopo il murales a Testaccio

José Mourinho gira in Vespa. Il murales realizzato a Testaccio da Harry Greb quasi due mesi fa è diventato realtà. A Trigoria, il neo-allenatore della Roma si sta ambientando perfettamente e lo dimostra anche un video pubblicato su Instagram che conquista, semmai ce ne fosse bisogno, ancora di più i tifosi giallorossi.

José Mourinho, che sta passando la quarantena obbligatoria proprio a Trigoria, ha pubblicato un video che lo ritrae mentre gira per il centro sportivo a bordo di una Vespa bianca, ispirandosi al murales che gli era stato dedicato dallo street artist, Harry Greb, a Trastevere subito dopo l'ufficialità come nuovo allenatore della Roma. Per giovedì alle 13.30 a Terrazza Caffarelli in Campidoglio, invece, è fissata la conferenza stampa di presentazione del tecnico.

Ultimo aggiornamento: Martedì 6 Luglio 2021, 21:04

