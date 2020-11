Roma choc: con lo scooter dentro la fontana, il video diventa virale

Diventa virale sui social network un video che riprende un vandalo a Roma a bordo di una moto dentro la Fontana delle Ranocchie di piazza Mincio, nel cuore del quartiere Coppedè. Il video diffuso prima sulla pagina Instagram “Welcome to Favelas” poi sul gruppo Facebook “Quartiere Trieste Salario - II Municipio” è rimbalzato da un social network all’altro suscitando lo sdegno di tantissime persone.

Nel video si vede un giovane a bordo di una moto completamente immersa nella fontana mentre dà gas e l’acqua schizza via da ogni parte: in sottofondo si sentono le risate di qualche ragazzina. «Una vergogna!», «che scempio!», «devono multarlo!». Molti nei commenti spiegano che in realtà il video non è recente, ma risalirebbe addirittura a tre anni fa. «È comunque uno scempio» ribattono i residenti. Ai vigili ieri non risultava alcuna segnalazione in piazza Mincio, hanno effettuato un sopralluogo per verificare se ci fossero indicazioni in merito e per capire se la fontana, restaurata da poco, abbia subito danni.

Nello storico quartiere Coppedé di Roma un ragazzo è entrato con il motorino nella Fontana delle Rane, che avevamo da poco restaurato e riportato al suo splendore. Le immagini girano sulla rete in un video vergognoso. Uno schiaffo a tutta Roma, un’offesa a tutti noi cittadini. pic.twitter.com/4VFZhhy3mE — Virginia Raggi (@virginiaraggi) November 23, 2020

Ultimo aggiornamento: Lunedì 23 Novembre 2020, 22:35

