Roma, motociclista gravissimo dopo essere stato tamponato da un'auto e lasciato agonizzante: si cercano testimoni

Lo hanno tamponato violentemente e poi lasciato a terra agonizzante senza portargli soccorso. E' successo mercoledì 22 giugno attorno alle 22, in via Pratica di Mare all'altezza dello svincolo della Pontina per Castel Romano. Lo riferisce il Messaggero.

Incidente in moto a Valmontone: centauro sbanda e finisce in un burrone, morto a 28 anni

Un centauro è stato urtato con grande violenza da un'auto. L'uomo alla guida si è poi volatilizzato senza dare soccorso al motociclista che ora è ricoverato in gravissime condizioni in ospedale.

La famiglia del motociclista sta cercando testimoni per ricostruire la dinamica dell'incidente e per rintracciare il pirata della strada. Sono passanti lunghissimi minuti prima che altri automobilisti si fermassero per soccorre il centauro e per chiamare il 118. Chi può aiutare i familiari del ferito telefoni al numero 3888777089.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 24 Giugno 2022, 20:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA