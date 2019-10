Roma, insegue e tenta di investire un motociclista: «​Se non ti ho ammazzato adesso ci riuscirò domani»

Roma.

Inseguimento da brividi aUn uomo di 41 anni è stato arrestato dopo aver tentato di investire uno scooterista. «Se non ti ho ammazzato adesso ci riuscirò domani...», ha minacciato mentre gli agenti della Polizia lo ammanettavano. La vicenda, così come ricostruita dagli investigatori del commissariato Romanina, è iniziata alle 16:40 di venerdìIl 41enne era alla guida di una monovolume quando ha incrociato la vittima a che viaggiava su uno scooter, ha fatto una pericolosae ha iniziato un vero e proprio inseguimento.L’uomo alla guida del ciclomotore, nel tentativo di seminarlo, è entrato nel parcheggio di un bar ma è rimasto bloccato da una vettura parcheggiata.L’inseguitore non ha esitato: senza rallentare la corsa dell’auto, ha schiacciato ilcontinuando ad accelerare anche dopo il violento impatto. L'uomo sul veicolo è poi sceso dall’auto e ha iniziato a colpire la vittima con un casco, fino a quando non è stato fermato da alcuni cittadini e dai primi poliziotti intervenuti.L’aggressore, prima di essere condotto in commissariato, è stato sottoposto ad alcuni esami clinici, dai quali è emerso che aveva da poco assunto. La vittima è stata accompagnata in ospedale e ne avrà per almeno 30 giorni a causa della frattura del capitello radiale. L'uomo arrestato è già noto alle forze dell’ordine e deve rispondere all’accusa di tentato omicidio.