Roma, gli rubano una storica Moto Guzzi. L'appello su Fb: «Aiutatemi a trovarla»

Gli rubano la Moto Guzzi che possedeva da 40 anni e pubblica un post su Facebook nella speranza di ritrovarla, offrendo anche una ricompensa da 1500 euro. Paolo Bruni, appena giunto alla pensione, sperava di godersi finalmente il tempo libero in sella alla sua Guzzi SP 1000 (targata Roma 433450) ma qualcuno gliel'ha rubata il 10 marzo scorso in via Giordano Bruno, davanti al Mercato Trionfale.



«Ho passato con quella moto più di metà della mia vita, insieme abbiamo fatto quasi 300mila chilometri e per me è come se fosse una seconda figlia. Una compagna di vita, oltre che di strada, con cui ho condiviso tanti ricordi, sia belli che brutti» - l'appello dell'uomo - «So bene che è un tentativo disperato e che probabilmente la moto sarà all'estero o a pezzi, ma non voglio lasciare nulla di intentato. Aiutatemi a condividere, mi hanno portato via un pezzo di vita». Un appello rilanciato e condiviso da tanti utenti, anche su altri social network.(E. Chi.)

Ultimo aggiornamento: Venerdì 19 Marzo 2021, 09:30

