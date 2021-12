Roma, operaio cade da un lucernario e precipita nel vuoto: morto a 36 anni

Incidente mortale sul lavoro ieri a Monterotondo, alle porte di Roma. Un operaio di 36 anni, romeno, è morto intorno alle 14: l'uomo era impegnato sul tetto di un deposito industriale nella manutenzione delle grondaie, quando ha messo un piede sul lucernario che ha ceduto.

L'operaio è precipitato per una quindicina di metri e per lui non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Monterotondo e i medici del 118 che hanno potuto soltanto constatare il decesso dell'uomo. La salma si trova a disposizione dell'autorità giudiziaria di Tivoli.

