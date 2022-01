Roma, si schianta in moto contro la Smart: morto centauro di 49 anni

Ennesimo incidente con motociclista morto questa mattina a Roma: la vittima è un uomo di 49 anni che era in sella a una potente moto Yamaha, il centauro ha perso la vita dopo essersi scontrato con una vettura Smart. L'incidente è avvenuto questa mattina in via del Foro Italico. Immediato l'intervento degli agenti del II gruppo Parioli della polizia locale di Roma Capitale sulla cosiddetta "Olimpica" all'altezza del civico 501 di via del Foro Italico, direzione stadio. Nonostante i soccorsi, per l'uomo non c'è stato nulla da fare.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 14 Gennaio 2022, 19:46

