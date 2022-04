Roma, morto Emanuele Provvedi: era il coach di volley dell'ASD Montesacro

Roma, lutto a Talenti per la scomparsa di Emanuele Provvedi. Il giovane coach di volley dell'ASD Montesacro se n'è andato all'improvviso e prematuramente, come annunciato dalla stessa società.

«Ci stringiamo tutti attorno al fratello Domenico e alla sua famiglia in questo tragico momento» - si legge nel post su Facebook dell'ASD Montesacro Roma - «Per la giornata di oggi sono sospese le attività della pallavolo agonistica mentre per la giornata di domani saranno sospese tutte le attività sportive in tutte le sedi via Pintor, Buenos Aires, PalaFucini e calcio a 5».

La notizia ha sconvolto un'intera comunità, quella del quartiere Talenti, dove Emanuele Provvedi si era fatto apprezzare per le doti tecniche e umane, formando generazioni di bambini e ragazzi. «Non si riesce a crederci, era una persona gentile, splendida con i bambini e con i ragazzi. Era una persona sensibile, discreta e di gran cuore, che la sua anima possa volare fino in Norvegia, dove desiderava vivere» - si legge nei commenti - «Era un ragazzo dolcissimo, bastava conoscerlo poco per capire che si trattava di una persona gentile».

