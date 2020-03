Le sue condizioni sono velocemente peggiorate ed è morto nella notte. Un giovane di 34 anni di, un comune della città metropolitana di, non ce l'ha fatta a vincere la battaglia contro ilRicoverato venerdì scorso in un ospedale romano dopo aver scoperto di essere positivo al coronavirus, è morto appena due giorni dopo in seguito a un peggioramento delle sue condizioni.viveva da tempo a Roma ma aveva mantenuto un forte legame con il comune di origine. Il sindaco Angelo Lupi e l'amministrazione di Cave in una nota hanno manifestato il dolore per la scomparsa del giovane.