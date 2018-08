Instamattina unalto più di 10 metri si è sprigionato in strada. La spettacolare fontana ha forato l'asfalto in direzione largo San Vincenzo de Paoli, probabilmente a causa della rottura di una tubatura, e ha provocato una voragine in cui un'automobile è rimasta in bilico.Lo riferiscono i vigili del fuoco, intervenuti sul posto con una squadra. Non si registrano feriti. Il tratto di strada interessato è stato momentaneamente chiuso al traffico.