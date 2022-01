Roma, perdita di gas da una cantina a Monteverde: interrota la fornitura a tutto il palazzo, tutte le famiglie senza termosifoni

C'è una fuga di gas in un locale. E siccome non si trova il proprietario l'Italgas toglie la fornitura a tutto il palazzo. Accade a Roma, nel quartiere Monteverde vecchio. dove dalla mattina di sabato 8 i residenti di una palazzina in via Fonteiana 134 sono senza gas e quindi senza riscaldamento, senza acqua calda e fornelli.



Non è stato, il loro, il miglior modo per iniziare il nuovo anno. Da giorni in zona si sentiva odore di gas. Alla fine qualche residente si è deciso a dare l'allarme. E così sabato mattina è arrivata una squadra dell'Italgas. I tecnici hanno ispezionato la rete. E alla fine sono arrivati alla conclusione che la perdita c'era e proveniva da un locale al piano cantine. Un sospiro di sollievo per i residenti. Perché il proprietario del locale al momento è irrintracciabile.

L'amministratore del condominio ha provato a contattarlo ma senza fortuna. Così, stante le regole in materia, i tecnici non possono entrare nella proprietà privata prima di 48 ore. Nel frattempo, però, per mettere fine alla fuga di gas non hanno potuto far altro che interrompere la fornitura di gas all'intera palazzina. Risultato? Con le rigide temperature di queste ore ci sono famiglie senza acqua calda, fornelli e soprattutto termosifoni con temperature che all'interno degli appartamenti sono scese sotto i dieci gradi. Qualcuno lancia l'appello sui social: «Se conoscete il proprietario del locale al piano terra, avvisatelo. Se non si fa vivo rimarremo in queste condizioni per 48 ore».

Ultimo aggiornamento: Sabato 8 Gennaio 2022, 19:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA