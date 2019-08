Ha aggredito la compagna dinanzi ai poliziotti e alla presenza dei figli minori. È successo a Monteverde dove gli agenti del locale commissariato sono intervenuti per una segnalazione di lite. R.S., romano di 31 anni è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia. Lo rende noto la Questura di Roma. Sabato 10 Agosto 2019, 09:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA