Roma, donna si uccide lanciandosi nel vuoto: strade chiuse e traffico in tilt

Far west a San Lorenzo: lite condominiale finisce quasi in tragedia​

Giovedì 6 Giugno 2019, 12:55

Unadi 63 anni, residente a, si èlanciandosi dalla finestra del proprio appartamento situato al sesto piano di una palazzina. È accaduto questa mattina, poco dopo le 10, in Piazza Vimercati, nella zona delSul posto sono giunti i carabinieri, i vigili urbani e un'ambulanza del 118, ma è stato possibile solo constatare il decesso della donna, il cui corpo, precipitato nel cortile interno del condominio, è stato coperto con un telo. L'ipotesi più probabile è che si sia trattato di un caso di suicidio. La via in cui è avvenuto il dramma è stata chiusa al traffico e l'intervento delle autorità ha causato qualche disagio alla circolazione anche nelle strade limitrofe, come via di Monte Cervialto e piazza Vimercati.Il suicidio è avvenuto sotto gli occhi di alcuni residenti e passanti, rimasti sotto choc dopo aver assistito alla drammatica scena. Nella vicina piazza Ottaviano Vimercati, infatti, come ogni giovedì c'era il mercato e in molti sono stati testimoni della tragedia. Stando ad alcune testimonianze, la donna era in cura da tempo presso un Centro di igiene mentale per una grave forma di depressione.