Roma, Monica Guerritore firma per la lista civica Gualtieri

Attrice, regista cinematografica e teatrale, artista dalla carriera poliedrica e donna da sempre impegnata sui temi sociali della lotta a tutte le emarginazioni e del contrasto alle violenze di genere. Molto attenta anche ai temi della città in cui vive, Monica Guerritore accompagnata dal candidato Gianni Battistini questo pomeriggio ha firmato a sostegno della presentazione dei candidati della Lista Civica Gualtieri Sindaco di Roma. Insieme al compagno Roberto Zaccaria, ex presidente della Rai e insigne costituzionalista, la Guerritore si è messa in fila e ha siglato il proprio sostegno davanti al cancelliere delegato. Tra i numerosi cittadini di tutte le età che non hanno fatto mancare il proprio sostegno anche Maria Paola Sapienza, moglie dell’indimenticato autore dei brani più famosi della tradizione musicale romana Armando Trovajoli.



“In solo due giorni di raccolta firme, ieri in Largo Argentina e oggi in piazza Cavour - ha dichiarato Alessandro Onorato, coordinatore della Lista Civica Gualtieri - abbiamo abbondantemente superato il quorum necessario alla formalizzazione delle candidature dei nostri consiglieri comunali e municipali. C’è grande entusiasmo e partecipazione intorno alla candidatura di Roberto Gualtieri: dopo il disastro di questi ultimi cinque anni c’è Roma da fare e Roberto Gualtieri ha autorevolezza, competenza e indipendenza per riuscire in questa impresa. Insieme a tutti noi”

