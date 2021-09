Roma, hashish ai baby calciatori: arrestato “mister spinelli”

Tra i calciatori in erba della società calcistica “Sporting Eur” era conosciuto come “mister spinelli”. L’allenatore, il ventiquattrenne Michael La Coppola, è stato arrestato dai carabinieri della compagnia dell’Eur domenica sera al Laghetto mentre stava preparando uno spinello insieme a due ragazzi minorenni. Il giovane è stato trovato in possesso di tre grammi di hashish. Ieri mattina, durante il processo per direttissima, dove l’arresto è stato convalidato perché eseguito legittimamente, il giovane si è difeso sostenendo che la modica quantità di droga che aveva in tasca era per uso personale e non destinata allo spaccio. La prima udienza è fissata per il 15 novembre.

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Settembre 2021, 10:11

