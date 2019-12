Soldatessa suicida in metro: una lettera d'addio di 15 pagine per spiegare il suo gesto

Soldatessa trovata morta a Flaminio

La giovane, che non era sposata, era una volontaria dell'Esercito in ferma prefissata: arruolatasi nel 2014, era in servizio in un reparto di Piacenza ma era distaccata a Roma per l'operazione 'Strade sicure'. Vestita in uniforme, è entrata nel bagno della stazione della metropolitana e si è sparata un colpo con la pistola di ordinanza.

Martedì 17 Dicembre 2019, 15:56

, ladi origini campane che si è suicidata oggi a Roma con un colpo di pistola nei bagni della stazione della metropolitana di Flaminio , ha lasciato una lettera di 15 pagine per spiegare i motivi che l'hanno spinta a togliersi la vita: il tragico gesto, secondo quanto si apprende, sarebbe dunque legato a motivi personali.La lettera è stata posta sotto sequestro, mentre la Procura ha aperto un fascicolo ipotizzando, come da prassi, il reato di istigazione al suicidio.«Esprimiamo cordoglio e vicinanza ai familiari della soldatessa che si è tolta la vita oggi a Roma . È il quarto suicidio in due anni di militari in servizio nell'operazione Strade Sicure dell'Esercito Italiano». Lo dichiarano i senatori del Movimento 5 Stelle della Commissione Difesa di Palazzo Madama. «Un fenomeno tragico e inaccettabile che richiede provvedimenti immediati da parte della Difesa a tutela del benessere del personale impiegato in questa come in tutte le operazioni, in patria e all'estero. Una tematica da sempre al centro dell'azione politica del Movimento 5 Stelle che su questo ha condotto indagini conoscitive in Parlamento e proposto leggi sul sostegno psicologico militare».