Roma-Milano andata e ritorno: al Maxxi il terzo appuntamento dedicato agli Spazi urbani

Grazie all’Alta Velocità, Roma e Milano, da 10 anni vivono un allargamento della territorialità urbana che coinvolge gruppi sempre più ampi di persone, abituate a spostarsi e a vivere ‘tra’: per lavoro, per amore, per semplice curiosità., manager, professionisti, operatori della cultura, artisti e innovatori, si ritrovano per il terzo appuntamento,Questa sera al MAXXI, manager, professionisti, operatori della cultura, artisti e innovatori, nel corso del terzo appuntamento del ciclo di incontriun progetto – ideato e a cura della giornalista Roberta Petronio con la sponsorship di Trenitalia – che arricchisce la collaborazione tra Museo nazionale delle arti del XXI secolo e Triennale di Milano.Dopo aver analizzato il valore del Tempo nei due capoluoghi (con due incontri, il primo lo scorso 19 giugno al Maxxi e il secondo il 5 luglio in Triennale),: ‘Come cambiano, e come ci stanno cambiando’. Intervengono: Carlo De Vito, presidente FS Sistemi Urbani; il comico monologhista romano, nuovo volto della Stand-Up Comedy italiana, su Netflix con lo spettacolo “Il Satiro Parlante” e su Comedy Central con “CCN”;, presidente Telit Communications Spa; Clara Tosi Pamphili, storica della moda e del costume, e vicepresidente Palaexpo; il giornalista Michele Masneri. Sullo stesso tema è in programma un altro appuntamento (il quarto del ciclo) a(ore 19,15). Partecipano Antonio Calabrò, direttore Fondazione Pirelli, lo stilista Antonio Marras, lo storico dell’arte Filippo Cosmelli.