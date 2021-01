Roma Metropolitane, Bordoni: chiudere iter entro marzo o salta tutto

Su Roma Metropolitane «chiudere l'iter entro marzo o salta tutto: fornitori, pagamenti e stipendi. Quattordici mesi fa, quando la sindaca opto' per la liquidazione controllata, c'era da aspettarselo; la rete di linee metropolitane che serve la citta' di Roma va verso un blocco definitivo». Così in una nota il consigliere capitolino della Lega Davide Bordoni.

«Dal 1 febbraio per molti lavoratori scattera' la cassa integrazione, serve l'approvazione di strumenti necessari entro un mese o la società andrà in stato di insolvenza, non si pagheranno più gli stipendi, le bollette e i fornitori con l'inevitabile conseguenza di bloccare i lavori della linea C della Metro ma anche le linee A e B - aggiunge Bordoni -. In commissione Mobilità ho chiesto una cabina di regia su Roma Metropolitane che lavori a ritmi serrati riunendosi con cadenza settimanale per scongiurare il peggio, vanno approvati i bilanci passati dal 2016 al 2020 e il piano di ristrutturazione, è indispensabile un nuovo contratto di servizio e si deve uscire dal regime di liquidazione. Le cose non vanno di certo meglio sul tpl di superficie dove non sono state aumentate le corse dei mezzi soprattutto in concomitanza con l'apertura delle scuole, tanto che molti studenti si sono ritrovati oggi a manifestare a Piramide per chiedere un rientro in sicurezza», conclude.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 29 Gennaio 2021, 18:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA