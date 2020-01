Roma, donna morta investita dalla metro. Linea A interrotta tra Termini e Anagnina

#info #atac - aggiornamento metro A:

-interruzione Termini - Anagnina. Bus sostitutivi in arrivo sulla tratta interrotta

-attiva con rallentamenti Termini-Battistini (soccorso a persona sui binari stazione Ponte Lungo) #Roma — infoatac (@InfoAtac) January 7, 2020

Martedì 7 Gennaio 2020, 12:27

Unaquesta mattina a, nella stazione di Ponte Lungo (), dopo essere stata investita da un treno che sopraggiungeva in direzione Battistini. Secondo le prime testimonianze, la donna si sarebbe gettata volontariamente sui binari al passaggio del mezzo.La tragedia è avvenuta intorno alle 11 di questa mattina. L'ipotesi delsarebbe stata confermata da alcuni testimoni, passeggeri che si trovavano in quel momento alla stazione di, in attesa del treno della metropolitana. Sul posto è giunto il personale del 118 e dei Vigili del Fuoco, ma per la donna non c'è stato nulla da fare.Per consentire le operazioni di soccorso,ha provvisoriamente interrotto la circolazione dei treni nel tratto compreso tra le stazioni di Termini e Anagnina, istituendo dei bus sostitutivi. Da Termini a Battistini, invece, si sono registrati notevoli rallentamenti, anche se la circolazione non è mai stata interrotta.