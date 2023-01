Metro interrotta, caos in centro a Roma: attivati i bus sostitutivi, l'ira dei pendolari

Metro interrotta e caos in pieno centro a Roma. Intorno alle 6.30 di questa mattina, martedì 24 gennaio, Atac ha annunciato di aver interrotto la circolazione tra la stazione Termini e Ottaviano, per eseguire un intervento tecnico: per i passeggeri è attivo un servizio di bus sostitutivi.

Metro interrotta, caos a Termini

L'interruzione ha scatenato la rabbia e il caos tra i pendolari, che si sono riversati in strada per accaparrarsi un posto sugli autobus. I bus sostitutivi della tratta da Termini a Ottaviano partono dal piazzale capolinea bus della stazione e fermano in via Orlando, in via Veneto, via Barberini, via Sardegna, piazzale Flaminio e viale Einaudi.

#info #atac - metro A: aggiornamento. I tecnici stanno intervenendo e abbiamo interrotto la tratta Termini-Ottaviano. Circolazione attiva sulle tratte Termini-Anagnina e Ottaviano-Battistini. Abbiamo attivato bus sostitutivi #Roma — infoatac (@InfoAtac) January 24, 2023

Ultimo aggiornamento: Martedì 24 Gennaio 2023, 07:38

