Roma, metro da incubo: linea B ferma per mancanza di tensione

Roma, giornata da incubo per i pendolari che si spostano in metro. Dopo i guasti in alcuni tratti della linea A all'alba di oggi, è arrivata un'altra, bruttissima sorpresa: tutta la linea B è bloccata dalle 12.20 per mancanza di tensione.

Roma, metro B bloccata

La metro B alle ore 12:20 del 23 febbraio risulta ferma su tutta la linea per mancanza di tensione. Lo comunica InfoAtac in un Tweet. Da poco è stato ripristinato il funzionamento completo della linea A, a seguito di un guasto alla stazione Roma Termini che si è verificato questa mattina che ha dimezzato il servizio dalle 6 alle 7.20.

Roma, disagi sulla metro A

Alle 6.20, era stata comunicata l'interruzione tra Anagnina e San Giovanni e tra Ottaviano e Battistini con l'attivazione di bus sostitutivi. Quaranta minuti dopo è stato chiuso anche il tratto tra San Giovanni e Arco di Travertino. Il servizio è regolarmente ripreso alle 7.30.

