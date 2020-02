Roma, Metro D in arrivo. Il Campidoglio lavora alla delibera: la nuova tratta

Roma, arriva la Metro D? Il Campidoglio, oltre a prolungare la metro C, punta concretamente a realizzare una quarta linea metropolitana a Roma: la D, già pensata in passato, ma poi mai portata avanti. Ad affermarlo al termine di una conferenza stampa è l'assessore ai Trasporti Pietro Calabrese che, interpellato in merito, ha risposto che c'è «assolutamente» questa intenzione. «La delibera» sulla metro D «passerà» in giunta, ora «è al vaglio degli uffici», ha detto Calabrese. Il tracciato della linea andrebbe dall'Eur a Montesacro intersecando in diversi punti le altre metro. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 19 Febbraio 2020, 12:46

